Juan Pablo Escobar (Sebastián Marroquín) “Mi padre era mucho más cruel”

Buenos Aires, Argentina.-

Millones de personas en todo el mundo siguen la segunda temporada de la serie Narcos que narra con aparente realismo los últimos meses de vida de Pablo Escobar. Pero entre ellas hay un televidente que lo vivió de cerca: Juan Pablo Escobar, que ahora se hace llamar Sebastián Marroquín. Es el hijo mayor del narco, cuyo personaje tiene una notable presencia. Y está indignado con lo que se refleja. “Está llena de errores. Para empezar: yo no era un niño. En la serie parezco Benjamin Button, cada vez soy más chiquito, aparento ocho años. Yo tenía 16 años cuando murió mi padre. Y me enteraba de todo. Él siempre me contó que era un bandido, un narco. Veíamos la televisión y no le temblaba la voz al decirme: esa bomba la puse yo. Y discutíamos”, explica desde Buenos Aires, donde vive desde la muerte de su padre.

La familia Escobar pactó con el cartel de Cali que les dejaran vivir a cambio de entregarles todos sus bienes. Y después de algunas peripecias la esposa, el hijo y la hija del narco acabaron en la capital argentina, donde llevan una vida discreta. Hasta que la serie ha devuelto al primer plano sus vidas.

