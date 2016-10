José Pablo Ruiz, heredero de una dinastía política José Pablo Ruiz Bernal

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Con apenas 29 años de edad, ya ha probado las mieles del triunfo y la derrota dentro de la política, mientras construye su propio camino, pues la política la lleva en la sangre y en la cabeza, alegre y empático, paso de las fuerzas juveniles a una dirigencia temporal, no rechaza su juventud y asegura que quien no ha sido “pega calcas” no puede hacerse camino en la política, el es José Pablo Ruiz Bernal.

Nota completa click aqui...