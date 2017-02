José Luis Macedo Ortega Don Güicho y sus elotes

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal. – Don José Luis Macedo Ortega, mejor conocido con las colonias como don Güicho, es una persona trabajadora, humilde y con una gran carisma por lo que ya tiene 27 años vendiendo elotes, los cuales muchos de sus clientes han calificados como los mejores de la ciudad.

Un trabajo humilde pero con gran satisfacción, don Güicho es vendedor de elotes, el cual le ha permitido sacar a su familia adelante y además de ofrecerle a sus clientes productos de calidad y un gran servicio, por lo que es muy conocido en algunas colonias y cuando no vende, los clientes se le enojan.

– ¿A qué se dedica?

– A la venta de elotes

– ¿De donde es originario?

– De las Palmas, Jalisco

– ¿Cuántos años lleva vendiendo elotes?

– Ya tengo 27 años como vendedor de elotes, es un oficio muy noble el cual me ha permitido sacar adelante a mi familia

– ¿Cómo inició con la venta de elotes?

– Empecé después de que se me acabó el trabajo, yo laboraba en un taller de laminado y pintura y tuve que buscarle por unos días y quise vender elotes pero me idea era solo vender dos o tres días, pero ahora ya llevo 27 años

– ¿En Puerto Vallarta cuantos años lleva viviendo?

– Ya más de 50 años, ya que desde chico mis papás me trajeron a Puerto Vallarta

– ¿Tiene algunos estudios?

– No tengo estudios, pero si se leer, escribir, restar, sumar, multiplicar y lo que se requiera

– ¿En que más ha trabajado?

– Bueno desde chico me ha gustado trabajar y lo he hecho en obras de construcción, después en pintando carros en una agencia de automóviles y con el tiempo ya podía laminar, cambiar vidrios y más cosas y hasta que se me terminó el trabajo y empecé con los elotes.

