José Gómez hace el gobierno constructor que responde con obras de calidad.

1 Compartidos Compartir Tweet

Bajo el programa federal 3×1 para migrantes se construye “Recinto Velatorio”.

El Gobierno de la Transformación que encabeza José Gómez Pérez responde con hechos en obras de calidad con visión a futuro, construye obra que en mucho ayudará a las familias de Bahía de Banderas, y que será administrado y operado este recinto velatoria por el DIF Municipal

El Presidente Municipal, José Gómez Pérez, puso en funcionamiento moderno Recinto Velatorio en San José de Valle, obra que de gran ayuda para todos los habitantes de Bahía de Banderas, y que proyectará una Transformación en las tradiciones y costumbres de las familias de éste prospero municipio cuando fallece un familiar.

El alcalde estuvo acompañado por su esposa, la Sra, Monserrat Peña de Gómez; la delegada de San José del Valle y José González, representante de la Presidenta del Club Orgullosamente de Bahía, así como por el Ing. Jacob Cortés Ledesma, director de Servicios y Obras Públicas Municipales, quien dio informe detallado de la obra construida por los gobiernos federal, estatal y municipal bajo el programa 3 X 1.

Gómez Pérez reconoció la importancia del grupo de migrantes Orgullosamente de Bahía, fundado en el 2006, año a partir del cual han trabajado juntos, desde diferentes trincheras, en beneficio de los habitantes de éste municipio.

Ante integrantes del Club de la Tercera Edad de San José del Valle, y demás invitados, José Gómez Pérez señaló que es importante estar preparados para momentos difíciles, como lo es la terrible situación tan natural como es la muerte, de ahí la preocupación de su gobierno por construir un lugar digno que mucho ayudará en momentos difíciles a los habitantes de este municipio.

Indicó que Bahía de Banderas está en constante crecimiento, por ello la importancia de tener instalaciones dignas en donde las familias puedan velar a sus seres queridos, en lugares apropiados, que no les genere costo alguno y con el paso del tiempo ir fomentando la cultura de respeto a las vías públicas y no más cerrar calles durante estos sucesos, para así evitar congestionamiento vehicular, sobre todo las calles principales de nuestros pueblo que de manera conjunta y por su crecimiento ahora hacen una sola ciudad pero con costumbres que ya molestan a la sociedad como cerrar calles para los velorios, pero también en algunos casos era la única opción y ahora este es otra alternativa pero con el dolor de las personas en luto no carguen con este detalle más y cuando pese a que ya existe esta alternativa y los familiares no quieran hacerlo el velorio en el recinto nosotros no nos opondremos a la decisión y daremos la atención acostumbrada para la vigilancia vial.

“Hoy el gobierno municipal, con visión de poder cambiar la cultura, sin ofender a las personas, y más aun a quienes todavía lo hacen por costumbre, lo hacen por cuestiones sentimentales, de velar a sus familiares en sus casas; puede ser por dos cosas, necesidad de no tener dónde velarles, o porque quieren tener a su ser querido en su hogar como último momento físicamente en este mundo terrenal, nosotros no podemos cambiar la tradición, pero que sepan los habitantes que tiene un recinto velatorio, y que a la vez tiene la capacidad para velar dos cuerpos al mismo tiempo, y donde las familias pueden tener la privacidad necesaria” para así cumplir con la última velada de quienes estén siendo velados”. Expresó el alcalde José Gómez.

La obra en funciones será operada por el DIF Municipal, y en los siguientes días se estará informando a jueces y delegados la forma en que se estará trabajando. Consta de dos salas, equipadas con aire acondicionado, ventiladores de techo, cafetería y sanitarios.

Por su parte, José González, representante del Club Orgullosamente de Bahía, recordó que esta obra se había deseado y soñado desde hace varios años, y que hoy se ve reflejada en base a la voluntad del alcalde José Gómez Pérez este sueño de una obra más como muchas que ha realizado José Gómez en estos casi 3 años de gobierno, obras que hacen la Transformación que se nota en el municipio de Bahía de Banderas, Nay.

“Un gusto haber apoyado a nuestro amigo José Gómez para bajar recursos para este Recinto Velatorio. Era un sueño desde que estaba él (José Gómez) en COPLADEMUN, y hoy es realidad este proyecto”, expresó José “Pepito” González.

Nota completa click aqui...