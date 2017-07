Jornada de elecciones con mayor participación de ciudadanos de BB

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- El licenciado Alfredo Elizondo, presidente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas señaló que estas elecciones fueron muy distintas a las de años anteriores ya que hubo candidatos independientes y la jornada electoral fue más corta, aun así hubo más participación de la ciudadanía, y solo les entregar constancias de mayoría y valides así como de asignación.

Al respecto, comentó que en términos generales la experiencia ha sido muy buena, aunque hubo “altos y bajos” en el consejo, pero en esta ocasión el protagonista no fue este, “cuando hay protagonismo de alguna autoridad quiere decir que hizo mal su trabajo y esta vez no hay protagonismo”, expresó.

Señaló que estas elecciones fueron distintas a todas las que se han realizado en Bahía de Banderas ya que en esta ocasión hubo mayor participación de la gente no solo de los partidos que ya se conocen dado que este año se postularon candidatos independientes, si bien no obtuvieron los votos suficientes para un puesto, les sirvió como una ejercicio para un futuro cambiar la pauta a la democracia y abrir la puerta para analizar que no solo por medio de partidos pueden llegar a gobernar, sino que hay otras alternativas.

