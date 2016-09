Jessica Sánchez La radio es mágica

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Mujer joven, empoderada, alegre, inteligente, su voz acompaña todos los días a cientos de personas a través de la radio, da consejos, a pesar de su juventud es líder sindical de los trabajadores de la radio, reconoce a sus antecesores y tiene metas fijas hacia adelante, ella es Jessica Sánchez

-¿De dónde eres originaria?

-De Guadalajara, pero vivo en Puerto Vallarta desde hace 20 años

-¿Estudiaste locución?

-No, mercadotecnia; pero la locución siempre me llamó la atención y de alguna manera la vida me fue llevando a este camino

-¿Cómo llegas a la radio, cómo te decides a ser locutora?

-A través de un casting, en realidad sólo quería conocer a los locutores, esa fue mi idea cuando existía EXA en MVS hace muchos años, aquí en Puerto Vallarta.

Nota completa click aqui...