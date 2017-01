JBC le saca el juego a Panteras

0 Compartidos Compartir Tweet

La afición no se equivocó, el duelo lucía espectacular en el papel y fue sensacional en la cancha. La escuadra de JBC vino de atrás y se quedó con el triunfo en contra de Panteras en acciones de la segunda fuerza femenil en la Liga Municipal de Voleibol.

El partido se puso en marcha y el cuadro de Panteras tomó el control de las acciones al irse rápidamente en el marcador. Las chicas de JBC que son encabezadas por Carolina García no lograban meterse en ritmo y el rival les sacó una ventaja importante en el marcador de la que ya no se pudieron levantar. El cuadro de las Panteras logró ganar con facilidad el primer set dejando números de 25-17 en solamente 17 minutos de juego.

Se puso en marcha el segundo set y los seguidores de las Panteras esperaban una fácil victoria, como había ocurrido en el primer set, pero las cosas se empezaron a complicar, y JB empezó a sumar puntos poco a poco, en la media en la que iban mejorando las hermanas Verónica y Fabiola Arias, así como la misma Carolina García y Carla Tovar.

