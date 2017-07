En Jalisco toman protesta a primera generación de educadoras bilingües

0 Compartidos Compartir Tweet

Jalisco.-

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, tomó hoy protesta como padrino a la primera generación de educadoras bilingües en el país, quienes egresaron de la Normal Superior de la entidad con certificación Cambridge.

En el acto realizado en el Teatro Degollado, manifestó que sólo con el dominio de otro idioma y una estructura del pensamiento lógico matemático en las nuevas generaciones de estudiantes es como Jalisco podrás ser competitivo.

Comentó que las 96 jóvenes graduadas son el ejemplo “más tangible de la Reforma Educativa, respecto al nivel educativo que deben tener los docentes para formar a sus alumnos, donde sus méritos y esfuerzos sean las herramientas para estar al frente de un aula de clase y no como anteriormente se hacía, por medio del influyentísimo”.

“Si no tenemos otro idioma no vamos a triunfar y ser competitivos, si no fortalecemos la estructura lógico matemática va a ser difícil lograrlo”.

Se comprometió a dar oportunidades para que las recién graduadas puedan encontrar un espacio en el sistema educativo público de Jalisco.

“Hay que hacer lo necesario y también nosotros tenemos que hacer lo necesario porque las queremos aquí a todas dando clases, sabemos que se van a quedar, queremos lo mejor frente a nuestros hijos, y este esfuerzo y sacrificio que ustedes han hecho estoy seguro que lo van a ver reflejado estando frente a los alumnos”.

Puntualizó que la realidad “solamente se podrá transformar a través de la herramienta más poderosa que tenemos, la educación”.

