Jaime Cuevas atiende y resuelve problemática de Seguridad en La Cruz de Huanacaxtle

Será un trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos

“El nuevo alcalde nos está respondiendo al momento de exponerle la verdad, tuvimos la respuesta adecuada. Si el ciudadano no expone, no se queja, gobierno no se da cuenta. Ahora se ve la respuesta oportuna, éste grupo de jóvenes presuntos delincuentes comunes se irán de aquí ante la presencia de la autoridad municipal”: señalaron vecinos del lugar.

Por instrucciones del Presidente Municipal, Jaime Cuevas Tello, el director de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, acudió al poblado de La Cruz de Huanacaxtle para escuchar, atender y resolver la reciente problemática de robos a casa habitación que se ha presentado en este lugar.

Como resultado de lo anterior, la tarde de este martes, tuvo lugar una reunión de Prevención del Delito, la cual arrojó resultados positivos para un trabajo conjunto entre autoridad y ciudadanos, “como dice nuestro presidente, no haremos una colección de excusas sino un conjunto de soluciones haciendo acción preventiva con nuestros elementos”, dijo Ricardo Guerra, al tiempo que anunciaba el reforzamiento de rondines de la policía municipal para revisar a quienes se observen en actitud sospechosa, conminándolos a retirarse de las calles y de las plazas públicas, consumiendo bebidas alcohólicas y enervantes.

“Cuando vengan a solicitar firmas para un nuevo comercio tipo restaurante con venta de alcohol, deben checar bien qué tipo de negocio pretenden poner, revisar su solicitud de licencia y los horarios autorizados, si está fuera de lo que marca el permiso o la ley, conminar a que se apegue a su horario. Si las plazas están a oscuras, pediremos reponer luminarias. Cada lámpara es un policía, pasaremos la información para que nuestros compañeros de Servicios Públicos, reparen las luminarias”, fue el compromiso del Director de Seguridad Pública.

Adicionalmente se establecerá el Comité de Prevención entre los vecinos para organizarlos en grupos y capacitarlos para avisar en el momento en que haya incursiones de gente extraña a casas de vecinos, “creemos que van de parte de los dueños y no es así, debemos hacer un cerco ciudadano para avisar oportunamente a la base y enviar la unidad. Nuestro teléfono funcionando en la base es el 329 29 10666”, indicó, agregando un exhorto a los pobladores, para presentar su respectiva denuncia para iniciar los procedimientos correspondientes bajo el nuevo esquema del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Finalmente, Marielsa Izurieta agradeció la intervención de las autoridades, haciendo recuento de 12 robos a casa habitación, por parte de una pandilla de jóvenes como consecuencia del abandono de La Cruz De Huanacaxtle los últimos 6 años.

“La terrible situación en el pueblo y en sus espacios públicos ha asustado a los pobladores y muy sensiblemente a los extranjeros, ahora vemos la presencia de la autoridad, el nuevo alcalde nos está respondiendo al momento de exponerle la verdad, tuvimos la respuesta adecuada. Si el ciudadano no expone, no se queja, gobierno no se da cuenta. Ahora se ve la respuesta oportuna, éste grupo de jóvenes presuntos delincuentes comunes se irán de aquí ante la presencia de la autoridad municipal”, concluyó.

