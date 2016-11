Israel Ríos Nutriólogo de competencia

0 Compartidos Compartir Tweet

Paloma Villanueva

Ciudad de México.-

Para que un taekwondoín de alto rendimiento llegue al tatami de unos Juegos Olímpicos, no sólo se requiere de entrenamiento, también hacen falta las proteínas que le darán la fuerza a sus patadas y los carbohidratos que mantendrán su cerebro alerta para esquivar los golpes del contrincante. Y ese justamente, es el trabajo de Israel Ríos.

A sus 30 años, el nutriólogo deportivo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es el primero en viajar a unos Olímpicos con la selección de Taekwondo de México.

“Mucha gente todavía no entiende qué hace un nutriólogo deportivo en las competencias, es algo muy nuevo, de hecho te podría decir que en Río el 50 por ciento de los países que compitieron no llevaban nutriólogo deportivo”, comparte en entrevista, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

