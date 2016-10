Invita Banco de Alimentos a la comunidad a sumarse con donación de productos

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

A pesar que el padrón que tiene registrado el Banco de Alimentos de Puerto Vallarta es de 600 familias, solo se está ayudando a 200 0 300 por semana dado que no cuentan con el suficiente alimento, motivo por lo que se les invita a las personas y grandes marcas a que participen y así beneficiar a más gente ya que la misión de esta asociación es combatir el hambre y la desnutrición mediante el trabajo y la concienciación ciudadana orientada a promover el bienestar social.

Morga Robles, Director del Banco de Alimentos, explicó que la actividad principal de la asociación es el rescate de todo el alimento que por alguna razón se desperdicia en Puerto Vallarta, por ejemplo aquel que no se quiere en el supermercado por qué se ve feo y por el tema de la caducidad ya que una vez que se va a cercando la fecha de expiración, el alimento no puede ser exhibido en la comercialización por lo que la asociación se acerca a las empresas para que esos productos que ellos consideran una merma les sean donados y a cambio se les entrega un recibo deducibles de impuestos.

