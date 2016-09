Instalan el consejo municipal de Desarrollo Urbano

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

A once meses de lo que va de la administración municipal, la tarde de ayer quedo instalado el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en el cual participaron no solo los colegios de arquitectos e ingenieros, sino también personal de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, aunado a ello, se aprobó la consulta del distrito urbano 7.

De acuerdo a las reformas en el Código Urbano, los planes de desarrollo urbano ya no deben ser aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, pero si deben ser sometidos a su consulta, de tal suerte que tras la instalación se presentó el distrito urbano 7, cabe mencionar que este distrito además de estar revisado y ajustado con el Atlas de Riesgo, además de que contempla el diseño de ciclovías, siendo este el segundo distrito en el que se prevé la construcción de ciclovías.

Fue la arquitecta Adriana Guzmán, jefa del departamento de Instrumentos Urbanos, quien dio a conocer que hasta el momento el diseño del distrito urbano 7 que se refiere al polígono que va desde el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio, la avenida Francisco Villa, Río Pitillal y Playa Grande, está concluido, por lo que está listo para someterse a la consulta pública.

Nota completa click aqui...