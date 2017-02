Inspira a Trump muro de Israel

0 Compartidos Compartir Tweet

José Díaz Briseño

Washington, DC.-

Los muros funcionan e Israel es ejemplo de eso, aseguró ayer el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Sólo pregúntenle a Israel sobre muros. Los muros funcionan. Sólo pregúntenle a Israel, estos funcionan si se hacen correctamente”, afirmó durante una conferencia con policías y alguaciles en Washington.

El muro, destacó Trump, no es ninguna broma e incluso está ya en fase de diseño.

“El muro está siendo diseñado en este momento. Mucha gente decía: ‘¡Oh, oh, Trump sólo estaba bromeando sobre el muro!’ ¡Yo no estaba bromeando! ¡Yo no bromeo! ¡Yo no bromeo!”, dijo de forma improvisada el mandatario estadounidense en un discurso en una conferencia para policías y alguaciles en Washington.

