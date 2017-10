Inician rescisión de contrato con la empresa Envir Eau

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Pese la inquietud de la regidora Edelmira Orizaga, quien se abstuvo en la votación “para no tener problemas”, ayer el cuerpo de regidores aprobó el inicio de un procedimiento para rescindir el contrato de concesión que se tiene desde trienios priistas con la empresa Envir Eau S. A. de C. V., con el objetivo se finiquitar ese acuerdo que actualmente tiene al ayuntamiento con una demanda de 300 millones de pesos de la particular, a quien se le dio el poder del confinamiento final de la basura, la operación del centro de transferencia de la colonia Magisterio entre otras tareas relacionadas con la basura.

Al respecto el alcalde, Alcalde Arturo Peña, sostuvo que esta aprobación edilicia se trató solo del comienzo de un procedimiento de revocación de la concesión con la empresa mencionada, no obstante, será un proceso que deberá llevarse a través de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento a fin de que sea esa dependencia la que se encargue de tener los acercamientos pertinentes con los abogados y representantes de Envir Eau, es decir, nada está escrito aún, falta conocer la postura de la parte señalada.

