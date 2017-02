Inician foros de la montaña con el pie izquierdo

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Talpa de Allende, Jal.-

Ejidatarios de Toledo y Yerbabuena, Texcalan, San Andrés y Cuale se manifestaron en contra de la propuesta de protección de la montaña de la Sierra del Cuale, ante la incertidumbre de que no se respeten sus opiniones dentro de la consulta al no saber sustentarlas jurídicamente, además de que posiblemente haya restricciones sobre el uso del agua.

La tarde de ayer comenzaron los foros informativos sobre la consulta del área natural conocida como Sierra del Cuale, la cual comenzó el pasado 10 de enero y concluye el próximo 11 de marzo, dado que se habla de 60 días naturales, por lo que el primer foro informativo se realizó en Talpa de Allende, al que asistieron aproximadamente unos 30 ejidatarios quienes cuestionaron si la consulta es una votación entre los cuatro municipios y quien puede garantizar que se respete la opinión de los ejidatarios, más allá de que tengan una justificación técnica o no.

Durante el foro ejidatarios reconocieron que si bien hubo pláticas anteriores con personal de la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Territorial -Semadet- nunca se vio de manera física a los investigadores de la universidad realizaran el estudio para la protección de la montaña, por lo que consideraron que no hubo un estudio físico y es solo de referencia, sin conocer el polígono y a los ejidatarios que pudieran ser afectados.

