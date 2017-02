Informa DIF Bahía de Banderas Últimos días para inscribirse a Matrimonios Colectivos

1 Compartidos Compartir Tweet

• Será el próximo martes 14 de febrero de 9:00 am a 3:00 pm el último día para entregar documentación.

El mágico escenario de la Marina de la Cruz de Huanacaxtle, será el escenario que abrazará a las parejas que darán vida a la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2017, el próximo sábado 6 de febrero en punto de las 5:00 de la tarde, así lo informó en entrevista la titular del Sistema DIF Municipal de Bahía de Banderas, la Sra. Monserratt Peña de Gómez.

Al respecto, la presidenta del Sistema invitó a las parejas que aún tienen interés de contraer matrimonio en esta fecha, a que se acerquen a la oficina de Registro Civil más cercana con sus papeles necesarios para inscribirse de manera gratuita, para ello, expresó, pueden comunicarse al 2911870 para solicitar informes sobre las ubicaciones de las mismas y verificar la de su conveniencia.

Posteriormente deberán entregar la documentación requerida en su oficina de Registro Civil más cercana, que consiste en Solicitud elaborada, Actas de nacimiento actualizadas de los contrayentes en original y copia, Copia de identificación con fotografía de los contrayentes, Exámenes prenupciales, Certificados Médicos con vigencia de no más de 15 días, en caso de tener hijos de ambos contrayentes se omite lo anterior presentando el acta de nacimiento de los mismos.

Además de Comprobante de domicilio, 4 testigos con copia de su identificación, en caso de divorcio o viudez de alguno de los contrayentes presentará el acta que lo acredite y certificado de culminación de pláticas prematrimoniales.

Informó que además por única ocasión, se realizarán las Pláticas Prematrimoniales el próximo lunes 13 de febrero a fin de que las parejas que aún no tengan su constancia puedan tomar las pláticas y completar su documentación.

Finalmente, la Sra. Monserratt, dio a conocer que al igual que el año anterior, se realizará una ceremonia cálida, en donde los ya esposos, podrán degustar de una bonita velada con música, baile, partida de pastel y muchas sorpresas más.

Nota completa click aqui...