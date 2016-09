Indigencia no se resuelve con “redadas”: CEDHJ

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- No es con “redadas” como se puede mitigar la proliferación de indigentes o personas en situación de calle, sino a través de una solución integral de todas las instituciones y las familias de estas personas, desafortunadamente estados y municipios solo han logrado soluciones temporales y no integrales, comentó Eduardo Sosa Márquez, Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En entrevista exclusiva para Tribuna de la Bahía y ante la propuesta presentada en el pleno del Ayuntamiento para retirar a los indigentes de la franja turística y llevarlos a sus familias, el Tercer Visitador consideró que no es a través de redadas, sino de soluciones integrales.

