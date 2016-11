Incrementó el número de participantes La Transformación se ve y se vive en la Liga Municipal de Fútbol Infantil

1 Compartidos Compartir Tweet

• Este domingo inicia un nuevo campeonato, en el que hasta la fecha hay 36 equipos registrados, cantidad que podría incrementarse al no estar cerradas todavía las inscripciones

Con 36 equipos registrados, y a la espera de recibir a algunos más, la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Bahía de Banderas pondrá en macha este domingo un nuevo campeonato,, con lo cual la Dirección de Educación, Cultura y Deporte a cargo de la Maestra Lourdes Victoria Ibarra Chiquete atiende la recomendación del Presidente Municipal, José Gómez Pérez, de promover actividades deportivas entre la niñez y juventud, sin dejar de lado a los adolescentes y adultos.

Un claro ejemplo de que la Transformación, más que un eslogan es una realidad, la cual se ve y se vive en Bahía de Banderas, se aprecia en esta liga formativa de valores entre la niñez de Bahía de Banderas, que ha alcanzado un crecimiento durante la presente administración que preside el licenciado José Gómez Pérez.

Para llevar a cabo los juegos de esta liga infantil se hace uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal de San José del Valle, así como las canchas de las delegaciones y fraccionamientos participantes en la misma liga.

La jornada número uno se desarrollará de la siguiente manera:

Categoría 2009 – 2010, Valle Hachitas vs ]Onzas en Valle Hachas, a las 9 de la mañana.

En la categoría 2007-2008, Onzas enfrenta a Tornado, y Valle Hachitas al Real San Vicente, , en juegos que se celebrarán en la cancha de Valle Hachas a las 10 y 11 del día.

La categoría 2005-2006 celebrará los partidos de Croc Vs Bucerías en Mezcales a las 9:30, mientras que el Valle Hachitas recibe al Inter Infonavit a las 12;15, y en el mismo horario juegan Real San Vicente y Tiburones en la cancha de San Vicente.

En la división de los nacidos en 2003 -2004, a las 10;30 juegan la Croc y Bucerías en la cancha de Mezcales, Fénix frente al Real San Vicente en San Juan, y a las 10;00 el Infonavit y América jugarán en la cancha 2 de la UDM de San José del Valle.

Los juegos de la cateogoría 1999 – 2000 serán entre Fénix Vs Juntas, en San Juan a las 12;00, Real San José Vs Atl. San Vicente, a la 1;30 en la cancha 2 de San José, y Tigres Vs Bucerías, a las 2:00 en el campo ejidal (lienzo charro) de San Vicente.

En lo que toca a la 2003-04, Tigres y Valle Hachitas juegan a las 12;00 en San Vicente Ejidal

Los juegos de la 2002 -03 serán entre Tornado Vs Juntas, en Mezcales; VADEBA Vs Bucerías, en Valle, ambos a las 12:30, y a las 12:00 Jardines recibe a Infonavit en la cancha 2 de la UDM de San José.

