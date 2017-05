¿Por qué son incorrectos los spots de Anaya?

0 Compartidos Compartir Tweet

“Denle una oportunidad a la paz”

–John Lennon

En la reciente rebatinga en el Consejo Nacional del PAN que se filtró a los medios, además de la bronca entre Rodríguez Prats y Felipe Calderón –que fue la que trascendió—hubo otra en la que Calderón, en defensa de su mujer, le reclama a Ricardo Anaya, presidente nacional del partido, que sea “árbitro y delantero” de su propia candidatura presidencial; esto, en referencia al sinnúmero de spots en que aparece, como figura central, la imagen del queretano. “Muy su bronca” podría decir un observador apartidista. “Son asuntos internos de su partido”, sería el razonamiento. Pues sí… y no.

Al ser los partidos políticos entes sostenidos por el erario, lo que acontece en ellos se vuelve asunto de interés público. Y no es por darle la razón a Calderón, quien si tuviera vergüenza ya le habría pedido a su mujer desde hace tiempo que renunciara, sino por reconocer que el cerillo Anaya está efectivamente incurriendo en una trapacería. Y es que si ése, como todos los demás partidos políticos están sostenidos con el producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, ¿por qué hemos de pagar tantos millones para la proyección política de un señor que se aprovecha de su cargo para promocionarse? Esos spots donde sale Anaya repetidamente echando un mensajito bobalicón son sostenidos por usted y por mí… ¿o acaso no es justo exigirle a un partido que aspira a gobernar una nación democrática y en la que impera el estado de derecho (por favor, no se ría), que se conduzca de manera legal y democrática? El no hacerlo debería de ser motivo suficiente para que se le retire el subsidio. Estamos de acuerdo en que deben promover a sus candidatos, más si fueron electos de manera democrática, ¿pero a su dirigente? Si el señor Anaya realmente tiene aspiraciones presidenciales debería empezar por jugar limpio… lo mismo sucede con el Peje, de quien tanto se queja.

