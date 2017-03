Inauguran Wine Fest Jalisco – Nayarit 2017

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

El día de ayer se inauguró la onceava edición del Wine Fest Jalisco – Nayarit 2017, el cual tiene como objetivo promover la cultura del vino, por lo que este año estarán participando 14 sommeliers y la invitada especial será Allegra Antinori proveniente de la famosa familia Antinori productores de vinos italianos.

Con un pequeño coctel de bienvenida, se presentaron a los participantes de este evento el cual se realizará del primero al cinco de marzo en esta ciudad.

El empresario Ignacio Cadena, miembro del comité organizador dijo que, este evento ya lleva 11 años realizándose en Puerto Vallarta por lo que no es un festival nuevo y dejó claro que se hace no para atraer mucha gente al destino si no que es intencionalmente para esta temporada cuando hay más personas.

