Inaugura Seapal obra en Ampliación Palma Real “Con el agua, llega la prosperidad y el desarrollo”: Abarca

• ¡Todavía no me lo creo, tendremos agua con solo abrir una llave!: Susana Maldonado

El director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -Seapal- de Puerto Vallarta, César Abarca Gutiérrez, regresó a la colonia Ampliación Palma Real, para abrir la llave que pone fin a 14 años de rezago, en beneficio de casi 600 habitantes.

Durante el evento, los vecinos celebraron con júbilo la llegada de una bendición a su hogar, por lo que el titular de la paraestatal, reiteró su compromiso para seguir abatiendo rezagos durante el año que recién inicia.

“Con el agua llega la prosperidad y el desarrollo; pero lo más importante es que haya unión y tesón en los habitantes de una comunidad, para que puedan venir más servicios que sus familias requieren y necesitan”.

En ese tenor, les exhortó a continuar cercanos al organismo operador, al asegurar que “Seapal estará aquí cada que lo requieran, para apoyarlos y escucharlos en los temas que nos corresponden”.

La vecina beneficiada, Susana Maldonado Velázquez, con doce años de residir en la localidad, relató que antes de la llegada del servicio gratuito de pipas del organismo, tuvo que acarrear agua desde un arroyo colindante a su hogar, “era muy difícil y cansado, ¡Todavía no me lo creo, tendremos agua con solo abrir una llave!”, expresó con emoción.

Agradeció al equipo de trabajo encabezado por César Abarca, que estuvo durante varias semanas atendiendo a los hoy beneficiados con el vital líquido, logrando el objetivo para “empezar el 2017 contentos y con agua”, culminó.

La obra de ampliación a la red de agua potable en la colonia Ampliación Palma Real, se realizó mediante una inversión cercana a los 700 mil pesos, con trabajos que incluyeron la incorporación de 1,967 metros lineales de tubería de PVC Hidráulico en diámetros de 2 y 3 pulgadas.

