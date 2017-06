‘El INAI es incómodo por naturaleza’

0 Compartidos Compartir Tweet

Miguel de la Vega

Ciudad de México.-

Su formación de profesor universitario se asoma en cada respuesta: elabora, argumenta, debate consigo mismo, incluye una anécdota, una cita y finalmente responde. Es Francisco Javier Acuña, el nuevo comisionado presidente del INAI, quien quiere hacer de la transparencia un artículo de uso diario.

Defínase en 140 caracteres.

¡Ah, caray! Soy juicioso, tengo esmero por lo que hago, me gustan las relaciones humanas, sociales, conectar con la gente, pero verdaderamente, no en la apariencia o en la distancia; soy cálido, cordial, sin llegar a parecer demagogo. Ya no fueron 140, ¿verdad? Soy de detalles, voy al detalle. Cortés y directo, ejerzo la franqueza. Me gusta romper la solemnidad con una broma, sin caer en querer ser comediante.

Nota completa click aqui...