Impulsan Sociedad, Clero, IP y Ayuntamiento “Señorial Compostela Romería”

Programan toda una serie de actividades religiosas, culturales y recreativas los últimos domingos de cada mes en la real, pontificia, señorial e histórica ciudad de Compostela, iniciando el próximo 29 de Octubre.

Serán exhibidas las Reliquias Históricas que se tienen como patrimonio de la Iglesia de Nuestro Señor de la Misericordia, ubicada en la plaza principal de Compostela.

En el atrio de la iglesia se realizó una rueda de prensa conjunta que contó con la presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nayarit, Diputado Polo Domínguez, la Presidente Municipal de Compostela, Lic. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, el presbítero José Agustín Ibarría Parra, párroco del Templo de Santiago Apóstol de Compostela, el Dr. José de Jesús Puga Olmedo, el profesor Ramón Castellón Valera hombre ilustre de la ciudad y el licenciado José María Bautista Arias, importante empresario e integrante del Club Rotario; informándose que la sociedad compostelense inquieta y comprometida con su pasado histórico y de cara al futuro de las nuevas generaciones es la que mueve el nacimiento del evento denominado “Señorial Compostela Romería” en esa tierra de ilustres personajes y bendecida por reyes.

Más de una docena de representantes de medios informativos escucharon primero al empresario José María Bautista Arias, quien señaló que la sociedad civil, la autoridad religiosa y la autoridad municipal, en conjunto con un grupo de compostelenses, pretenden que trascienda Compostela como siempre debió haber sido, regresarle lo que fue desde su origen en los ámbitos cultural, deportivo, empresarial, educativo, religioso, generando en las nuevas generaciones valores éticos fundamentados en el amor hacia Compostela, anhelando una misma visión y objetivo, impulsando el desarrollo social y cultural, perpetuando la historia, tradiciones y cultura, fomentando un nuevo tipo de cultura ambientalista, elevando el nivel de vida de los habitantes y mostrando todo los que se produce en el municipio a locales y visitantes.

Al hacer uso de la voz el párroco Agustín Ibarría expresó que se busca el bien común, con el espíritu que Cristo quiere que tenga su iglesia, Cristo no vino a ser servido sino a servir, la iglesia es servidora de la comunidad acorde a ese espíritu, acercándose al pueblo y en comunión con los demás ordenes respetuosamente, hacemos más fácil cumplir el objetivo de un bien común, teniendo presente el amor por nuestro municipio, si todos amamos y queremos a Compostela podemos unirnos y hacer un bonito trabajo; leyendo el presbítero un fragmento de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo actual: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia”, comentó.

La Presidente Municipal de Compostela, Lic. Gloria Núñez Sánchez, agradeció la presencia de los integrantes del presídium, para luego de señalar la importancia del proyecto emprendido expresar “es rescatar lo que no debimos haber perdido, lo histórico y lo señorial de nuestra ciudad de Compostela, sabemos que no será un reto fácil, pero también sabemos que la sociedad civil es la fortaleza de este proyecto, porque ha sido un caminar de muchos meses, el potencial de nuestro municipio no solo es turismo de sol y playa, va más allá, emprendemos un nuevo reto para reactivar la economía de la cabecera municipal llena de historia, rescatando la identidad, juntos logramos más, cada quien desde la parte que le corresponde, siempre orgullosos de nuestro municipio” explicando que desde la sociedad civil surgió la idea de destacar toda la historia que existe desde hace siglos en el municipio nayarita.

El Diputado Polo Domínguez agradeció la invitación a Chema Bautista calificándolo como un hombre incansable para promover y luchar porque Compostela esté cada vez mejor, vaticinándole éxito al programa religioso, cultural e histórico que iniciará con variadas actividades el 29 de Octubre, expresando el cariño que siente por esa tierra donde vivió algunos años y donde tiene una gran cantidad de amigos, manifestando que es un hombre Soy un hombre convencido de que no hay un gobierno que pueda ver cristalizados sus proyectos y sus planes, si no lo hace junto con la ciudadanía, si no lo hace junto con la gente que decidió que fuera gobierno, pero también, no hay sociedad por pequeña que esta sea, que pueda trabajar, organizarse y obtener resultados si no tienen a su lado como compañero y aliado al gobierno que preside en ese momento en la comunidad; anticipando a los ahí presentes todo su apoyo desde el Poder Legislativo de Nayarit, como su aliado para las ediciones mensuales programadas los últimos domingos de cada mes, de “Señorial Compostela Romería”.

Se explicó que para el primer domingo de “Señorial Compostela Romería” el programa será el siguiente:

9:00 AM a 11:00 AM Celebración Eucarística con el coro de la parroquia, luego se utilizará el incensario monumental, que es el más grande del mundo, al término de la eucaristía se impondrá a todos los fieles la santa reliquia, terminando los asistentes podrán acceder al camerino para ver de cerca la imagen de Nuestro Señor de la Misericordia y luego en la sacristía exhibirán los ornamentos litúrgicos bordados en oro y plata donados por el Emperador Carlos V a los Obispos de Compostela.

11:00 AM a 11:15 AM Salida Comparsa del Templo al Andador Morelos

12:00 PM a 16:00 PM Visitas Guiadas por el Centro Histórico de Compostela

16:00 PM a 16:30 PM Casa de la Cultura habrá proyecciones del Dr. Puga Ulloa (QPD) del año 1950.

16:45 PM a 17:30 PM Despedida con una participación artística en la plaza principal, despidiendo a los visitantes al final con globos de cantoya.

También habrá Exposiciones:

10:30 AM a 11:30 AM Exhiben los Ornamentos Litúrgicos donados por Carlos V

11:00 AM a 21:00 PM Acceso a la imagen de Nuestro Señor de la Misericordia, exceptuando horario de las santas misas.

10:00 AM a 18:00 PM Exposición permanente de arte en el Andador Morelos con los artistas de la plástica y pintores.

10:00 AM a 16:00 PM Museo Municipal abierto para que los visitantes puedan ver el pasado y el presente de Compostela.

Todo el día área comercial con exhibición y venta de productos de la región y cafeterías.

