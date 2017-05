Impugnan registro de candidatos de la Alianza Juntos por Ti

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- El pasado 7 de mayo del 2017, Roberto Cueva Güitron, candidato independiente de la demarcación 4, fijando fundamentos que establece la ley electoral para el estado de Nayarit, interpuso recurso de revisión en contra del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la planilla de candidato a Presidente, Síndico Municipal, presentado por los partidos políticos y la coalición “Juntos por ti”.

El recurso se interpuso para que se revise el registro de los candidatos de la Alianza Juntos por Ti y se resuelva ante el Instituto Electoral del Estado de Nayarit, ya que se considera que no cumple con los requisitos de registro de candidatos. El argumento para solicitar este recursos de revisión y que pudiera trascender en una impugnación, es que no cumple con el requisito de ser registrados por los Comités Directivos Municipales de los Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional, en virtud de que no hay dichos comités en el municipio y por lo tanto, es factible a ser impugnado.

De acuerdo al documento que se encuentra en los estrados del Comité Municipal Electoral permanecerá en los estrados durante 48 horas.

Recurso de impugnación será improcedente: Mijares

El recurso de impugnación, que realizó un candidato independiente, en contra de las candidaturas para los registros a Presidente municipal y síndico y las regidurías de mayoría relativas, será nulo asegura el representante del partido del PT, Pedro Mijares.

Al respecto explicó, los 2 minutos del día 7 de mayo, se levantó una certificación por parte de la secretaria del Consejo Municipal Electoral, donde se hace constar que, se cerró el plazo para interponer algún medio de impugnación en las candidaturas debidamente registradas.

En consecuencia, también se hizo constar que hasta dicha fecha, no se había presentado aún ningún medio de impugnación, contra dichos acuerdos de registros de candidatura.

Sin embargo, el pasado domingo a las 19:45 horas, se publicó en estrados, que se presentó por parte de un candidato independiente, un medio de impugnación, particularmente encontrar de las candidaturas para los registros a Presidente Municipal, Sindico y las regidurías de mayoría relativas.

Dicho lo anterior, consideró que es un recurso frívolo e improcedente por ser extemporáneo. En este sentido, aseguró, que se desechara de plano y resaltó que se está tratando de hacer algo mediático, buscándose enrarecer el ambiente político y dejar en entredicho la certeza y la legalidad que tiene en este caso los órganos electorales.

De manera muy particular refirió, la importancia de la transparencia y definitivita, en cada una de las etapas del proceso, va tomando su curso y en el caso, el haberse cumplido la norma de cuatro días naturales, contado del día 2 mayo, resulta ser un recurso improcedente.

Mencionó, que se dio en tiempo y forma a todos los partidos políticos e independientes, la oportunidad de impugnar en tiempo y forma y no se hizo, y suena raro como se utiliza la figura de un candidato independiente, para interponer dicho recurso y sin aparecer en este caso el representante del partido político.

El medio de impugnación se va a ir a revisión del Consejo Local Electoral de Tepic, en el cual existe la seguridad de que se desechara y continuaran con las etapas del proceso, para interponer los medios de defensas.

Finalmente dio a conocer que fueron debidamente otorgadas ya, las constancias de los candidatos e invitó a la ciudadanía a que guarde la tranquilidad.

Nota completa click aqui...