Hoy inician las multas por sacar la basura a deshoras

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

A partir de este primero de febrero comenzaran a aplicarse las multas a los ciudadanos y comerciantes que no respeten los horarios y días de recolección de la basura, por lo que se harán acreedores a multas que van de los 10 a mil unidades de medida y actualización –uma-, anunció el alcalde Arturo Dávalos Peña.

Durante la sesión de Ayuntamiento realizada la tarde de ayer, el alcalde anunció qué a partir de este miércoles, comenzarán las multas a los habitantes que saquen la basura después de que paso el camión recolecto o el día que no les toque y en el horario que no les corresponde.

En este sentido se hablan de multa de 10 a mil umas, es decir, de 754 a 75 mil 490 pesos, según lo establece el reglamento de Ecología.

Recortó que la zona norte se recolecta los lunes, miércoles y viernes; mientras que la zona sur se recoge martes, jueves y sábado, de tal suerte que los domingos, ni zona norte ni sur pueden sacar basura.

