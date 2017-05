Habrá una Guardería en cada comunidad: Héctor Santana

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

“Asumo el compromiso de que como Presidente Municipal vamos crear una Guardería en cada comunidad, para apoyar a la familia y a las mujeres de Bahía de Banderas, para que cuando se vayan a trabajar estén tranquilas, esta será una de mis prioridades”, afirmó en entrevista Héctor Santana García, candidato del PRI a Presidente Municipal de Bahía de Banderas.

Señaló que igualmente gestará un programa de un apoyo económico mensual para madres solteras, para ayudarlas en la manutención de sus familias, “sabemos que hay muchas mujeres que son madres y padres a la vez, por eso este será uno de los principales programas sociales de nuestro gobierno”, subrayó el abanderado tricolor.

También destacó que impulsará un programa de vivienda que se denominará “Mejora tu casa”, en donde el ayuntamiento proporcionará material de construcción para que las familias puedan mejorar sus hogares, puntualizando que esta ha sido otra de las demandas sociales que ha recogido en sus recorridos de visitas domiciliarias durante su campaña.

Héctor Santana refrendó que una vez que asuma el mando del gobierno, bajará el predial, “que la gente no pague lo que no puede, ya no más impuestos inequitativos que afectan la economía, porque queremos que a Bahía de Banderas le vaya mejor estaremos del lado de los ciudadanos”, indicó.

El abanderado tricolor, reiteró que su gobierno será honesto y transparente, reafirmando que desde el primer día de su campaña, presentó su declaración tres de tres, en donde dice que es lo que tiene y como lo obtuvo, para que todos sepan los bienes con los que cuenta, y se compare con los que tendrá al final de su periodo al frente del Ayuntamiento.

“Ningún otro candidato a presentado su declaración, a que le tienen miedo, los ciudadanos ya están cansados de políticos mentirosos, que cuando terminan de presidentes se hacen ganaderos y empresarios, por eso también desde el primer día nombraremos un Contralor del pueblo con absoluta autonomía, que sea objetivo y que señale cualquier acto de corrupción o anomalía que se pueda presentar en la administración pública”, afirmó finalmente Héctor Santana García.

