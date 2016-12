Si habrá clases en las escuelas este próximo lunes

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Este próximo 12 de diciembre si habrá clases en las escuelas de Puerto Vallarta de acuerdo al calendario escolar 2017 – 2018 de la Secretaría de Educación Pública, así lo informó Teresita González Córdova, titular de la DRSE, quien agregó que a pesar que muchos alumnos faltan, ese día no hay suspensión de actividades.

Dado que este 12 de diciembre, se celebra a la Virgen de Guadalupe y muchos padres de familia peregrinan en el contingente de Los Favorecidos por lo que escuelas prefieren suspender clases mientras que otras no lo hacen. González Córdova mencionó que ambos calendarios escolares tanto el de 185 como el de 200 días marcan que el 12 de diciembre que es este próximo lunes no se suspenden las clases, “la invitación es para que todas aquellas personas que ese día van a llevar a sus hijos a la escuela o los estudiantes, tengan las precauciones correspondientes y más en las escuelas del centro para que no afecten la llegada”, indicó.

