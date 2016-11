Habrá cierre de calles por Peregrinaciones Guadalupanas

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Con motivo del inicio de las tradicionales Peregrinaciones Guadalupanas en Puerto Vallarta, la Subdirección de Vialidad Municipal, realizará un operativo especial desde este miércoles 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, para agilizar el flujo vehicular por el cierre de calles.

Por lo anterior, la calle Juárez se cerrará a partir de las 17:00 horas, desde la calle 31 de Octubre hasta Zaragoza; en tanto que la calle Morelos, se habilitará en doble sentido para los vehículos particulares desde su cruce con Libertad hasta Jesús Langarica y Agustín Rodríguez, continuando la circulación por Ignacio L. Vallarta.

El 12 de diciembre la celebración iniciará a partir de las 00:00 horas; por lo tanto permanecerán cerradas las vialidades desde ese horario hasta el 13 de diciembre.

En lo correspondiente al transporte público, las unidades entrarán desde las 5 de la tarde, por Avenida México hasta la calle Panamá, en donde retornarán para continuar su ruta hacia el norte de la ciudad.

En la colonia Emiliano Zapata, el transporte público entrará por la calle Venustiano Carranza, Pino Suárez, Lázaro Cárdenas hasta Aguacate y de ahí retornarán por la calle Basilio Badillo para salir al túnel y posteriormente se incorporarán al libramiento Luis Donaldo Colosio.

Se les pide a los conductores que tenga mucha precaución al conducir, no infringir el reglamento vial, no manejar a exceso de velocidad y no ingerir bebidas alcohólicas.

