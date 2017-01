Había discrecionalidad en la entrega de vales de gasolina

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- Aunque la mañana de ayer en la reunión de gabinete que sostiene el alcalde Arturo Dávalos con sus funcionarios anunció que serían cancelados los apoyos de gasolina que se da a los regidores; Andrés González Palomera denunció que tales apoyos eran solo para ediles de Movimiento Ciudadano.

“Estoy sorprendido y molesto por ese tipo de manejos discrecionales que se están haciendo, no sé si la Ley de Egresos contemple vales de gasolina para los regidores de Movimiento Ciudadano y para los demás no. No sé si a Celina, que estoy seguro que no o a Armando Soltero le estén dado”, dijo.

De esta manera, dijo descalificar tajantemente la medida de apoyo a algunos regidores con vales de gasolina, aunado a ello, aseguró que los regidores de oposición no han recibido un solo apoyo de este tipo y de ninguna otra índole.

