Gobierno municipal emprende medidas de austeridad

Reitera Arturo Dávalos rechazo al “gasolinazo”

• El incremento en los precios del combustible elevará en más de 8 millones de pesos el gasto corriente del municipio, advirtió el alcalde

A fin de hacer frente a las dificultades económicas que presenta el 2017 y que se agudizarán con el incremento en los precios de la gasolina, el alcalde Arturo Dávalos Peña anunció que el gobierno municipal adoptará estrictas medidas de austeridad.

“Como Ayuntamiento, junto con los regidores y funcionarios de primer nivel, estamos tomando medidas de austeridad, compromisos que tenemos que hacer con la ciudadanía porque el ‘gasolinazo’ nos está incrementando el gasto corriente en combustible a más de 8 millones de pesos para este año, los cuales no teníamos considerado en el presupuesto y ahora tendremos que encontrar alguna estrategia para solventarlo”, explicó.

Tras expresar su desacuerdo con esta medida que adoptó el gobierno federal, el presidente municipal indicó que la administración no puede detenerse, por ello se aplicarán acciones disciplinarias, por ejemplo, los vehículos de las áreas administrativas sólo se utilizarán cuando sea estrictamente necesario y se tendrá especial atención de ello los fines de semana.

“Nos vamos a ajustar el cinturón para no estar generando gasto de combustible innecesario, pero en el caso de los vehículos de las áreas operativas no pueden dejar de trabajar, seguridad pública, reglamentos, servicios públicos, no pueden parar, son dependencias que a diario trabajan”, subrayó.

Arturo Dávalos llamó a los trabajadores de la comuna a redoblar esfuerzos para que Puerto Vallarta sea una ciudad segura, limpia, de vialidades sin baches, con alumbrado de calidad y mejor vigilancia.

“Nos espera –advirtió- un año complicado y debemos buscar soluciones, estrategias internas en la administración para fortalecer el programa de austeridad que tenemos planeado y también en nuestras familias porque queremos un Vallarta al que siga viniendo el turismo”, concluyó.

