Gobernador no hará evento con motivo del 4to. Informe de Actividades

Anuncia Gonzalo Sánchez, Vocero del Gobierno de Jalisco, que Sandoval sólo dará un mensaje a los ciudadanos el 1 de febrero a través de C7

La Glosa Ciudadana se realizará el martes 7 de febrero con cambios novedosos en el formato

En concordancia con la situación económica que atraviesa el país y la política de austeridad que promueve el Ejecutivo desde el inicio de esta administración, el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, decidió no realizar evento protocolario con motivo del 4to. Informe de Actividades, generando ahorros importantes y una mejor difusión de resultados entre la población, anunció el Vocero del Gobierno de Jalisco, Gonzalo Sánchez.

Añadió que el miércoles 1 de febrero, el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, entregará por escrito el Informe al Congreso del Estado y a las 21:00 horas el mandatario estatal dirigirá un mensaje a los jaliscienses a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7).

“Creemos que vivimos tiempos difíciles y no solamente tiempo difíciles, sino tiempos de cambio, en donde también la clase política, en este caso el Gobierno del Estado, debe de adaptarse y debe de buscar una comunicación más eficiente, más directa con los ciudadanos y a un bajo costo”, dijo Sánchez.

“Nosotros estamos proyectando nada más en lo que es la campaña de difusión del Informe, un ahorro del 45 por ciento, respecto al año pasado, y bueno, a esto habría que sumar los ahorros que se van a tener, dado que no se va a hacer un evento, no va haber invitados, no se imprimen invitaciones, no se contrata infraestructura para montar algún escenario, montar pantallas, para techar algún patio o para rentar algún espacio, todo esto genera ahorro que vale la pena destacar”, detalló el vocero de Jalisco.

Asimismo, dijo que la Glosa Ciudadana, a realizarse el martes 7 de febrero en el Patio Central de Palacio de Gobierno, también tendrá algunos cambios para hacer más novedoso este ejercicio de diálogo y retroalimentación entre el Gobernador y los especialistas asistentes.

“Sí, la Glosa también se proyecta que sea transmitida a través de la televisora local, que sea también transmitida a través de la plataformas digitales, particularmente Facebook Live y Periscope, y bueno que estén disponibles y que haya un ejercicio interactivo. En la Glosa se va a presentar una plataforma, una página, en donde se pueden formular, cualquier ciudadano interesado, puede formular su inquietud, su pregunta al Gobernador y a estas preguntas se les estará dando respuesta en el formato de Glosa”, puntualizó Gonzalo Sánchez.

ASÍ LO DIJO:

“Este año va a ser informe distinto, este año el Gobernador decidió no hacer un evento con invitados”.

Gonzalo Sánchez,

Vocero del Gobierno de Jalisco

