Gestionó más recursos para patrullas Unidos, Sociedad y Gobierno podemos ser la mejor policía: José Gómez Pérez

Con una inversión de 3,277,464 pesos, aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal, el alcalde de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, entregó 5 nuevas patrullas y 2 cuatrimotos, así como 13 armas largas, que vienen a reforzar la seguridad en la entidad.

En el acto, celebrado en la plaza pública de la delegación de Valle Dorado, ante regidores, delegados, jueces auxiliares, representantes de los comités del programa vecino vigilante, así como ciudadanos, el Presidente Municipal destacó que todos en general tienen que ver con la seguridad de Bahía de Banderas.

Gómez Pérez hizo un llamado para que a las corporaciones de seguridad se les deje hacer su trabajo, indicando la existencia de transparencia en todo lo que hacen, sin embargo, ante el nuevo sistema de justicia penal, se deben guardar todos los protocolos.

,”A la autoridad es importante dejarla hacer su trabajo, y yo he sido uno de esos, no porque sea autoridad, también debo respetar ese espacio, esa jurisdicción en la que la autoridad deba hacer su trabajo, y me debo sumar para que ellos hagan sus labores”, señaló en su mensaje el Presidente Municipal.

José Gómez Pérez dijo que las nuevas unidades y armamento para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ayudarán a bajar índices como robos a casa habitación o asalto a transeúntes, pues de manera estratégica se harán rondines por las áreas donde la propia corporación ha detectado focos rojos.

Recordó el primer edil que con las 5 nuevas camionetas y 2 cuatrimotos, todas equipadas de acuerdo a los estándares establecidos, sumadas a las unidades entregadas hace dos meses junto con bicicletas para patrullar los fraccionamientos, se ha reforzado la seguridad e invitó a todos a no bajar la guardia en materia de seguridad.

“Seguimos reforzando la seguridad, pero solos no podemos, seguimos pidiendo el respaldo a ustedes, sociedad y gobierno, autoridades eiidales, auxiliares, ciudadanos organizados que están en sus colonias y fraccionamientos”, añadió el Presidente Municipal.

El alcalde invitó a los presentes a promover la cultura de la denuncia, a no callarse ningún incidente, pues sus quejas se ven reflejados en este tipo de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, indicando que se está al tanto de las estadísticas y que no se omiten las denuncias, lo que ayuda a bajar recursos federales que se ven reflejados en acciones como estas, en las que se entregaron nuevas unidades y armamento.

Durante la ceremonia, el Alcalde destacó la importancia que han tenido los Comités de Vecinos Vigilantes, señalando que su creación ha ayudado en mucho a que la Dirección de Seguridad Pública atienda con mayor prontitud los problemas que se generan principalmente en los fraccionamientos.

Como un estímulo a su trabajo social, Gómez Pérez hizo entrega de reconocimientos a presidentes de los Comités de Vecinos Vigilante, firmados por el Fiscal General de Nayarit, Licenciado Edgar Veytia, la Directora de Seguridad Pública, Briana Guadalupe Guzmán y el propio Presidente Municipal,

Por su parte, Briana Guzmán Delgado, destacó que las nuevas unidades se convierten en acciones buenas que mitigarán los reclamos y denuncias de la sociedad, y resaltó que el Presidente Municipal vela por la seguridad del municipio.

Por otro lado, Jesús Castro Vargas, regidor de la demarcación de Valle Dorado, indicó que las nuevas herramientas de trabajo darán mayor seguridad a la ciudadanía.

