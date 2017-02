Genoveva Magaña Martínez líder de Valle Dorado va con Omar Reynozo

1 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas.- Vecina de uno de los fraccionamientos más grandes de Bahía de Banderas, Valle Dorado, reconoce el trabajo de Omar Reynozo quien aún sin ocupar un cargo público ha ayudado a la gente: “Para mi Omar Reynozo me parece muy buena opción para Bahia de Banderas por todo el trabajo que ha hecho, siempre está preocupado por los demás, en la cuestión de salud siempre se preocupa por traer atención médica, incluso lleva los medicamentos para las personas que están en silla de ruedas que no pueden acudir a las Jornadas Medicas. Él de su bolsillo se quita el pan de la boca para darle a una persona que lo necesite, aún así sin ser nada.”

Por ello Genoveva Magaña no duda en ver a Omar Reynozo como Presidente de Bahia de Banderas: “La verdad sí queremos a Omar Reynozo para candidato a presidente municipal en este 2017, aquí para Bahía de Banderas.”

Nota completa click aqui...