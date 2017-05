Gana Vallarta Torre en dos sets

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Con las manos en la cintura, el equipo de Vallarta Torre, se alzó con el triunfo en el partido en el que se enfrentaron a Platino Nueva Generación, dentro de las acciones de la segunda fuerza femenil de la Liga Municipal de Voleibol.

En realidad con lo que han mostrado las chicas de Platino Nueva Generación en sus últimas salidas, no se espera otro resultado que no fuera el de la victoria para Vallarta Torre, pero se esperaba algo de pelea y no la hubo. Vallarta Torre se llevó la victoria en solamente dos sets, los cartones fueron de 25-13 y 25-16 y eso refleja fielmente lo que sucedió en la cancha.

