Gana Ricardo Anaya demanda contra El Universal respecto a información inexacta publicada sobre el patrimonio de su familia

· Juez Federal impone multa a El Universal y le ordena publicar en la primera plana del periódico, el texto que aclara la información falsa.

El juzgado federal décimo cuarto de distrito en la Ciudad de México, resolvió a favor de Ricardo Anaya la demanda presentada en contra de El Universal por publicar información falsa e inexacta difundida tanto en su versión impresa como en su página de internet.

Entre los resolutivos de la sentencia, destaca lo que a continuación se transcribe:

“SEGUNDO.- (…) Ricardo Anaya Cortés acreditó los elementos de su acción y la demandada El Universal Compañía Periodística Nacional, no justificó sus excepciones y defensas.

TERCERO.- Se declara fundado el procedimiento judicial de derecho de réplica (…)

CUARTO.- Se condena a la demandada El Universal Compañía Periodística Nacional, a realizar la publicación del derecho de réplica del actor tal como se estableció en el considerando sexto del presente fallo.

QUINTO.- Se impone a la demandada El Universal Compañía Periodística Nacional la sanción consistente en multa (…)”

En el texto que el juez federal ordenó sea publicado en la primera plana de El Universal se lee, entre otras cosas, lo siguiente:

“Según lo sostenido por “El Universal” su patrimonio se incrementó de seis a treinta y tres propiedades en el año dos mil diecisiete, lo cual es inexacto porque desde etapa anterior a los cargos públicos de Ricardo Anaya, su familia ya contaba con las propiedades referidas (…) No hubo prueba de que el incremento en el patrimonio de la familia política del líder del Partido Acción Nacional tuviera relación con los cargos obtenidos por éste en su trayectoria laboral y política.”

El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, difundió un video (se anexa la liga del video) por el reciente fallo de un Juez Federal, con el que se confirmó que El Universal publicó información falsa e inexacta sobre el patrimonio de su familia. A continuación se transcribe lo dicho por Ricardo Anaya en el video:

“Con muchísimo gusto quiero compartirles que hoy, finalmente, gané ante un Juez Federal la demanda contra el periódico El Universal. ¿Se acuerdan que hace algunos meses el PRI y el gobierno iniciaron toda una campaña de mentiras en mi contra?

Hoy quedó demostrado que toda esa historia que inventaron del supuesto enriquecimiento de mi familia, no era más que una vulgar mentira.

Desde un principio, yo les aseguré que esa información era falsa. Y me comprometí a llevar el asunto a los Tribunales.

Un juez federal revisó las pruebas y hoy, en la sentencia, me dio la razón. En esta sentencia que tengo en mis manos, el juez condenó a El Universal.

Primero, los condena a pagar una multa por haber faltado a la verdad.

Y, segundo, el juez le ordena a El Universal que publique en la portada, en la primera plana del periódico, el texto que aclara la información falsa y que, además, demuestra que el patrimonio de mi familia es producto del trabajo honesto de varias generaciones.

Me atacaron donde más nos duele a los mexicanos, en lo que más queremos, que es nuestra familia. Y quisieron engañar a la gente, pero le recuerdo a los del PRI que construir un patrimonio trabajando no es pecado, robarse el dinero como le hacen ellos, eso sí.

Ahora, ¿por qué nos atacan tanto? Pues, porque nos tienen miedo, porque estamos haciendo el cambio que ellos no pueden y no quieren para México. Están desesperados porque ya se van. Que les quede claro que sus ataques y sus mentiras no nos van a detener.

Se tiene que entender que en una auténtica democracia no es correcto, no es aceptable que el gobierno utilice a la prensa para tratar de destruir la reputación de sus opositores. El gobierno, por definición, debe respetar a quienes piensan distinto.

Nosotros vamos a seguir luchando y estoy seguro de que vamos a lograr el cambio que México merece empezando por ganar las elecciones del 2018.

Agradezco mucho a quienes siempre me creyeron que El Universal mentía. ¡Ganó la verdad! Les pido me ayuden a difundir este mensaje”.

A continuación se anexa:

1. Copia de la carátula de la sentencia.

2. Copia de los principales resolutivos de la sentencia.

3. El texto que el Juez ordenó sea publicado en la primera plana de El Universal.

4. Liga del video mensaje de Ricardo Anaya.

