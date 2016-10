Gana COE en tiempo extra

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Buen duelo resultó en el enfrentamiento entre las escuadras de One Nuño’s y Living San José, dentro de las acciones de la primera fuerza en la Liga Municipal de Basquetbol en donde finalmente One se alzó con el triunfo con marcador final de 47 puntos contra 43.

El duelo no fue fácil para la gente de One Nuños, quienes en el primer cuarto tuvieron algunos problemas para hacer funcionar su ataque y consiguieron anotar 8 puntos, mientras que el cuadro de Living San José logró conseguir la ventaja al encestar 13 puntos.

En el segundo cuarto, las cosas continuaron por el mismo rumbo, el cuadro de Living San José volvió a sacar la mejor parte del encuentro al anotar 12 puntos, mientras que el cuadro de One Nuños hizo solamente 7 y los cartones eran de 25-15 al llegar a la pausa del medio tiempo.

