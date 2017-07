FUNCIÓN DE MUAY THAI Tres campeonatos en juego

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Vaya que luce atractiva la función de muay thai que se cocina para la noche del 01 de septiembre, evento que organiza y protagoniza José Luis Uribe el Rayo, profesor de Siam No. 1 Puerto Vallarta, en donde estarán en juego tres campeonatos nacionales de la IKF, uno de ellos profesional, habrá un cuadrangular y una pelea de revancha entre mujeres. La función lleva por nombre MFC24 The Legacy y será en la Arena Coliseo Demonio Blanco. En la pelea estelar de la noche se presentará José Luis “Rayo” Uribe, quien disputará el campeonato nacional profesional de la IKF en peso ligero en contra de Daniel Ortíz el “Fashion” un peleador que es muy reconocido en esta plaza ya que ha tenido varias presentaciones ante distintos peleadores locales.

José Luis Uribe sin duda es el favorito de la gente de casa, pero no debe caer en excesos de confianza y su esquina deberá trabajar mejor que en su última salida. La calidad del Rayo Uribe es por demás conocida, por lo que de mantenerse dentro de las expectativas de lo que nos tiene acostumbrados a hacer dentro del ring, sin duda tiene posibilidades de llevarse la victoria y el campeonato. En la segunda pelea estelar de la noche, veremos en el terreno profesional a Eduardo el “Diablo” Quintero volver a subir al ring y aunque la última noche que peleó se llevó la victoria, no debe dejar tanta iniciativa al rival, no debe permitir castigo gratuito y se espera sea más activa su pelea, que proponga la estrategia porque su gente quiere verlo ganar.

