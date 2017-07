Fue “llamada de atención” vs alcalde y asesores: Gonzalo Guzmán

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- “El motivo principal de la ausencia, fue diferencias que un servidor encontró junto al equipo que no fuimos, con los compañeros, respecto de las formas en cómo el grupo cercano al alcalde se ha dirigido a nosotros en lo individual y a través de estos 20 meses que llevamos. Aclarar categóricamente que no es un tema de recursos, de reestructuración, no es un tema de apoyos, es un tema de comunicación eficaz”, enfatizó a Tribuna de la Bahía el regidor Juan Gonzalo Guzmán Delgado, uno de los siete regidores de Movimiento Ciudadano ausentes en la sesión de Ayuntamiento del jueves pasado.

Quien preside la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humano, primero a nombre de todos los ausentes pero después “a título personal”, enfatizó que fue “una llamada de atención para que se sentaran con nosotros a dialogar porque venían aprobaciones importantes para el futuro de Puerto Vallarta y fue la oportunidad que encontramos de manera coincidente porque sí nos sorprendieron los temas que nos los avientan, así nada más, y pues nada más quieren que estén aprobando temas muy trascendentes…”, argumentó.

