“Ser florista me salió del alma” Eder Flores

Puerto Vallarta, Jal. – Sencillo al hablar, pero desborda su pasión cuando la relata, recuerda sus logros con orgullo y modestia, reconoce que nunca se imaginó ser florista, pero tras su educación en Francia todas las puertas estuvieron abiertas. Eligió a Puerto Vallarta como su retiro, aunque sigue sin retirarse de las flores, él es Eder Flores.

-¿De dónde eres originario?

– Soy de Acapulco Guerrero, llegué a Puerto Vallarta hace siete años, y no tenía la intención de dedicarme a las flores, ya era como mi retiro, pero la gente me comenzó a buscar, comencé a trabajar y desde entonces no he parado, ni los domingos.

-¿Siempre te gustaron las flores?

-No, en mi familia nadie es florista, nadie se dedicó a este negocio, cuando estaba en Cancún iba a rentar un local con una amiga para poner un restaurante de sushi, pero el dueño no quería un restaurante así que le dije que iba a ser una florería, me salió como del alma y ahora estoy muy contento, nunca imagine que yo podría hacer algo así.

-¿Tu fundaste Flores E Corporation?

-Sí, esta empresa nace en Cancún hace 19 años, cuando abrí mi primera florería sin saber nada de flores y en el país no había nada dedicado a ello, no había floristas, solo había un Club de Jardinería estaba en la ciudad de México, si querías tomar un curso tenías que irte a Estados Unidos o Europa.

Cuando abrí la florería no sabía ni como se cuidaba una rosa, cómo se cortaba; el florista que contraté, tampoco tenía muchos conocimientos y yo quería hacer cosas diferentes a lo tradicional de las florerías, pues antes era de tradición, es decir, de padres a hijos y ahora hay tres escuelas muy reconocidas en el país en donde uno puede formarse como florista, pero tienen menos de 10 años.

-¿Cómo iniciaste en el negocio de las flores?

Mi primera florería fue un fracaso, porque no sabía dónde comprar, cómo vender y menos hacer arreglos florales. Después de un año y a punto de cerrar mi primer negocio en Cancún, llegó mi mejor cliente de la vida y me dijo –tengo una boda, va a ser en tal lado, ve con tal persona-.

