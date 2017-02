Firma AMLO en Tepic acuerdo nacional para transformar al país

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Tepic, Nay.-

Con el Acuerdo Político de Unidad por la prosperidad del Pueblo y Renacimiento de México, y firmado en Tepic, Nayarit, el presidente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador dijo que “solamente un pueblo organizado va a salvar al pueblo y solo los gobiernos que emanen de nuestro proyecto, van a salvar al país, al estado”.

Reunido en la capital nayarita con seguidores de MORENA, López Obrador indicó que “la corrupción debe acabarse de tajo, sin miramientos; y ya déjense de apoyar a proyectos que engañan a la población, como los que aprobaron el gasolinazo y ahora se asustan del daño que le han causado a la Nación”. Llamó a todos los nayaritas a confiar en el partido que representa, “porque nosotros sí vamos a acabar con la corrupción, en base a que en MORENA no robamos, no mentimos, no engañamos”.

