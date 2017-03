El Fidetur no debe de ser instituto político: Cadena

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta Jal.- Ante las peticiones que ha hecho Arturo Dávalos Peña sobre la restructuración del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y la destinación de un 25% de su presupuesto para infraestructura, el ex presidente de este organismo, Ignacio Cadena dejó en claro que el Fidetur no debe de ser un instituto político, y el impuesto del 3% debe de ser intocable he invertido únicamente en la promoción del destino.

Al respecto, el empresario y ex presidente del Fidetur cuestionó el para que se quieren más asientos en el comité técnico de este organismo y la salida de los que ya están, por lo que dejó claro que este no debe de ser un instituto político, siendo que el Ayuntamiento tiene ya tres votos más a parte lo integran dos del gobierno del estado, “deberían de soltar pero ellos los asientos a la gente que si está ligada al turismo para que pudieran tomar decisiones más libres y con menos sentido político”, expresó.

Nota completa click aqui...