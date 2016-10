Falta de modernización “truena” comercios

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.- Las grandes empresas no son las culpables del cierre de negocios familiares de la ciudad si no que es el tema generacional y de transición dado que no se modernizaron para competir con estas, por lo que hoy en día solo quedan los cascarones de aquellos comercios que algún día fueron el auge de Vallarta y ahora solo pertenecen a su historia, así lo consideró Martín Puebla, ex presidente de la Canaco de Puerto Vallarta.

Una de las tiendas de autoservicios, que sin duda tuvo mucho éxito en la ciudad, fue la de Gutiérrez Rizo, sin embargo hoy en día sólo se puede ver el inmueble desalojado, sucio, abandonado por el cierre de este, aunque no nada más esta empresa sino de otras que dejaron de operar hace algunos años.

En este sentido Martín Puebla mencionó que hace 15 años, la tienda Gutiérrez Rizo tenía una sana convivencia con las empresas que crecieron a la par con ellos como fue el Grupo Gigante y Comercial Mexicana ya que cada uno tenía su propio mercado.

Indicó que el cierre de esta empresa familiar no fue provocado por las grandes empresas, si no que fue el tema generacional y el tema de la transición que afectó para el cierre de los negocios que no se modernizaron “pensaron que todo el tiempo iba a ser así que nunca iban a llegar empresas importantes de transcendencias y peso específico a nivel nacional”, expresó.

Nota completa click aqui...