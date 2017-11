“Falta más empuje” para consolidar a Vallarta como destino pet friendly

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- De acuerdo al presidente y director general de la asociación Protección del Perro Callejero AC, Antemio Maya Pindter, en Puerto Vallarta se tiene un positivo avance en lo que a trabajo en favor de los animales se refiere, tanto de políticas públicas locales como de participación social y ciudadana, no obstante dijo, es “un valor agregado” que no ha sido aprovechado al máximo como un factor para atraer más turismo al destino, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se valora la compañía animal.

“Puerto Vallarta me sorprende porque está muy bien controlado porque hay muchos hoteles pet friendly así como restaurantes, quienes reciben a los perros. Es un nicho de oportunidad que tiene Puerto Vallarta porque el turismo extranjero no viene a México muchos, porque en primer lugar no pueden traer sus perritos, en segundo lugar van a llegar a algún destino de playa y se van a acabar las vacaciones porque verán perros en la playa, enfermos, con sarna, y ni quien les haga caso”, sostuvo.

