Por falta de información y asuntos familiares, regidores justifican ausencia

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- A fin de conocer la versión de los regidores ausentes en la sesión de ayuntamiento del jueves pasado, Tribuna de la Bahía entrevistó a seis de los siete involucrados de los cuales la mayoría manifestó que la falta de información, datos y justificación de puntos edilicios a tratar fue la razón que los llevó a acordar previamente no asistir a la sesión, mientras que otros argumentan asuntos familiares y de salud como el motivo original para no estar presentes.

Los personajes fueron entrevistados al terminar la sesión de Comisión de Equidad y Desarrollo Humano en la sala de cabildo, a donde acudieron seis de los siete ausentes y otros regidores, y el primer cuestionado ahí fue Gilberto Lorenzo Rodríguez, quien sostuvo: “el hecho de no haber estado en la reunión, fue simplemente porque una vez revisada el orden del día, consideré que había unos puntos de suma importancia que teníamos que analizarlos porque no eran asuntos sencillos, eran asuntos que se requieren de estudio. Falta de información, simplemente es eso, que para yo poder emitir mi voto, necesito una explicación para saber qué sí o qué no voy a aprobar”.

