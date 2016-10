Falla Seguridad Pública en la inmediatez en torno al choque de la patrulla

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

A más de un año de haber dado inicio al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Comisaría de Policía sigue cometiendo errores en torno a los casos en los que interviene. El más reciente, el accidente de la Patrulla donde debido a la falta de inmediatez, se tuvo que poner a disposición del Ministerio Público, sin conductores retenidos.

Y es que la ley es muy clara y marca que los presuntos o los implicados en un hecho deben de ser puestos a disposición de inmediato, cosa que actualmente no se ha logrado hacer. Así fue como los conductores del accidente de la patrulla con pasteles, fue puesto a disposición sin retenidos.

En torno al caso, se supo que la Comisaría de Seguridad Ciudadana, presentó ante la Fiscalía del Estado la tarjeta informativa, en torno a los hechos donde dos personas resultaron con lesiones.

Uno de los cuales fue hospitalizado y cuyo estado de salud era considerado como grave y la mujer que se dijo era policía del grupo táctico quien trasportaba unos pasteles y tostadas al parecer para un convivio particular, esto autorizado; no se sabe hasta el momento por quién.

Nota completa click aqui...