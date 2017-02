Extranjera no se suicidó

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Tal y como TRIBUNA DE LA BAHIA lo dio a conocer en torno a la muerte de la extranjera encontrada sin vida en el interior de su habitación y de la cual se pensaba se había suicidado solo por la carta que encontraron en su cama, se conoció que la causa de muerte fue a causa de una enfermedad y no se quitó la vida.

La autopsia realizada por el médico legista arroja que la causa de su muerte no fue provocada por ella misma, si no que falleció a consecuencia de una enfermedad natural, por lo que la investigación llegó a su fin, ahora solo se espera la reclamen y sea entregada a sus familiares.

TRIBUNA DE LA BAHIA le dio a conocer que los agentes de la Policía Municipal señalaron que posiblemente se quiso quitar la vida a consecuencia de la tristeza que sentía al no tener a su esposo ya que localizaron las cenizas de este en el balcón, además una carta en la cama donde se despedía.

