Expulsan del PRI a Alejandro Regalado y José Gómez

Bahía de Banderas, Nay.-El evento del domingo, donde la asociación civil Siempre por la Gente, se sumó pública y abiertamente a los candidatos de la Alianza Juntos por Ti, el presidente y secretaria del Comité Directivo Municipal del PRI, Octavio Valencia y Lupita Patiño dieron a conocer la expulsión de las filas del este partido político de Alejandro Regalado, presidente de la AC y del alcalde José Gómez Pérez. No obstante, analizarán si pueden ser más los expulsados.

En rueda de prensa, convocada en la sede del priismo de Bahía de Banderas, quedó de manifiesto que a petición de simpatizantes, cuadros, liderazgos y militantes del PRI, solicitaron tal sanción al Comité Directivo Estatal. Aseguraron que al observar que fueron presentados los encargados de las demarcaciones, y que son funcionarios del Gobierno Municipal se pudiera tipificar algún tipo de desvío de recursos.

Octavio Valencia afirmó que ya se hizo el planteamiento verbal, pero enviarán oficio a la Comisión de Procesos Internos del PRI Nayarit, para que analice la situación y dictamine lo conducente.

“Los militantes no dan crédito, están muy consternados y decepcionados. Empezamos con los responsables ya que muchos han sido sometidos y presionados, les podemos decir que no tengan miedo que estén seguros. Laboran el actual ayuntamiento y les están condicionando su sueldo. No quiero dar nombres pero hay quejas”.

Refirió que la adhesión de la plataforma de siempre con la gente no afecta al candidato del PRI a la Presidencia Municipal Héctor Santana; al contrario dijo que van fuertes, y los candidatos 4×4 son los mejores.

Tribuna de la Bahía cuestionó porque en este momento hacen tal pronunciamiento, si el trabajo de esa plataforma que tradicionalmente trabajaba para el PRI, ya era un secreto a voces, dijo que querían una manifestación tangible, real y pública, para poder hacerlo.

“Suena irónico escuchar una manifestación de apoyo, uno a otro, se unen por cuestión de intereses, de posicionamiento de poder público con quienes están conteniendo, ex militantes del PRI, personas que se consideran honorables, y hoy están en traición y oposición a su partido”, dijo al tiempo de asegurar que en la campaña del PRI van bien y trabajando.

Al dejar al aire la pregunta si les preocupara a los aludidos ser expulsados, el presidente del PRI afirmó que él si se preocuparía, y son los actos los que cuentan, ya que violentan estatutos del partido ya que no pueden hacer mal uso del nombre de la institución, ni contravenir sus estatutos, ni crear divisiones.

No obstante, en el caso de Jaime Cuevas dijo que si se recibió notificación de que renunciaba del PRI, pero el procedimiento no se hizo y se comprometió a investigar. Lo mismo que Héctor Paniagua.

En este sentido, este medio comentó que en todos lados, dicen que en la alianza juntos por ti, “todos son priistas”, Y su respuesta fue contundente, tocando con su dedo sobre la mesa, “los que son priistas están aquí, así de simple, aquí en casa. Y al preguntarle, si esa alianza le afecta al candidato del PRI, solo se limitó a decir que se limpia y depura y avanza con sus candidatos y va a la victoria”, dijo al tiempo.

