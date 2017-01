Expresan beneficiarios del programa ‘Casa Digna’ “Tenemos un presidente municipal que sí quiere a Vallarta”

0 Compartidos Compartir Tweet

• Reconocieron el trabajo que realiza el alcalde Arturo Dávalos día con día, por el bienestar de sus familias

Los beneficios del programa ‘Casa Digna’ continúan reflejándose en miles de hogares vallartenses, que reconocen el trabajo realizado hasta ahora por el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, para llevar mayor bienestar a sus familias.

“Quiero felicitar al presidente porque realmente se nota que él sí quiere a Vallarta, que está ayudando mucho a la ciudadanía, al pueblo; está haciendo muy buena labor en todos los aspectos para mejorar la vida de los vallartenses”, señaló Sergio Bernal, vecino de la colonia Infonavit CTM, quien destacó que el programa ‘Casa Digna’ es parte de ese esfuerzo que realiza día con día en pro de los hogares de esta ciudad. “Es un buen apoyo, buena ayuda para la economía familiar”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje a los ciudadanos que aún no creen en las bondades de este programa. “La gente que no cree las acciones que está llevando este gobierno, hagan una labor de conciencia y que realmente tomen en cuenta lo que está haciendo y la gestoría, los esfuerzos que hace el ayuntamiento por ayudar a la gente, al sector que más lo necesita, y que se convenzan realmente que es un presidente que sí está ayudando”.

Por su parte, la señora Julia Esther Castillo, indicó que los apoyos a la vivienda son de gran ayuda “porque a veces que se nos atora algo y nos sirve para protegernos de las lluvias o que mejore nuestra casa. Ahorita me están dando ladrillo, voy a levantar mi barda para las lluvias para que no se me mojen mis cosas, porque ahorita como están los tiempos si nos hace falta”.

Jorge González Pulido, de la colonia Independencia, expresó su agradecimiento al alcalde vallartense y sus colaboradores por el respaldo que les brindan con este tipo de programas. “Me dieron cinco sacos de cemento para mi casa, es una parte muy importante que ahorramos nosotros y el gobierno nos lo concede, nos lo da; gracias por esa gran bondad que tienen de darnos estos productos para nuestro servicio”.

Y agregó: “para la gente que no cree en este programa, que se arrimen, hay muchos regidores, hay mucha gente en el ayuntamiento que los puede atender, que les puede servir; yo soy un vallartense muy agradecido por este servicio y gracias porque sé que no será el único apoyo que nos van a dar, habrá muchos más todavía”.

En el mismo tenor se expresó Rosa Isela Ávalos Zapata, quien fue beneficiada con un tinaco para el almacenamiento de agua. “Nunca he tenido uno, es la primera vez y con la ayuda de este gobierno esperamos que así siga, que sigan los apoyos a quienes más lo necesitan”, indicó.

