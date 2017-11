Exitosa visoria de talento futbolístico femenino: Jaime Cuevas

0 Compartidos Compartir Tweet

Van por medallas las jóvenes de Bahía

Serán apoyados y posicionados deportistas y sus familias en Bahía de Banderas, vamos de la propuesta a los hechos, señaló el munícipe

Tanto Adrián Chávez, ex portero de la Selección Mexicana del Futbol y del Club América como el ex jugador de Chivas Marco Fabián, se mostraron más que satisfechos con haber sido invitados a participar en esto que es el arranque de un gran proyecto deportivo para Bahía de Banderas

Dos jóvenes seleccionadas irán al equipo León del futbol profesional femenil

“Sacar adelante el sueño de llegar a ser seleccionadas, de ser campeonas, es primordial para nosotros, pero el gran proyecto de muchas de ustedes de traerse una medalla de oro y saltar hacia el deporte profesional también es un proyecto que beneficiará a sus familias. Creo que el único límite lo tenemos nosotros. Seremos tan grandes como queremos ser, no nos permitamos fracasar, aquí está la oportunidad y solo es la primera para que crezcan y se integren a un club deportivo y aquí está el ayuntamiento para apoyarlos”, les dijo el presidente de Bahía de Banderas Jaime Cuevas a decenas de jovencitas que acudieron al llamado de la visoría para talento femenino de futbol soccer.

Bajo un agradable ambiente deportivo y familiar se llevó a cabo la Primera Visoria Municipal Femenil. El Presidente, Jaime Alonso Cuevas Tello, dio la bienvenida al ex seleccionado nacional y ex portero del Club América, Adrián Chávez, así como al ex jugador del Club Guadalajara, Marco Fabián, a quienes agradeció su cercanía hacia el municipio y su interés de apoyar el talento en nuestra niñez y juventud bahiabanderense.

Adrián Chávez exhortó a las jóvenes a que siempre muestren todo su talento y den el máximo, y que no teman triunfar: “Que su entusiasmo y ganas de salir adelante sean la base para lograr el éxito en su sueño de ser unas profesionales del fútbol, llegar a dejar a su familia, su comodidad, su municipio por cumplir su sueño es lo que deben estar dispuestas a hacer para tener el éxito”, les dijo.

Enseguida se realizó la primera patada donde el portero fue precisamente el ex seleccionado nacional, seguidos por el regidores, directores y un miembro de cada equipo de futbol femenil que participó en los ejercicios de la visoría, quedando seleccionadas al final de la visoría dos jóvenes talentosas que podrían ir al equipo de León, Oyuki Aliceli Fu Jiménez y Dareli Dayan Ramírez Moreno, jovencitas que no serán las únicas en vivir ésta posibilidad que emprendió éste ayuntamiento. #JuntosProgresamos

