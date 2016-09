Exigen pagos de maestros en escuela Ignacio L. Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Padres de familia de la escuela Ignacio L. Vallarta ubicada en Olas Altas se manifestaron este viernes en la DRSE debido a que no se han arreglado los pagos de los supuestamente maestros asignados para estar frente a grupo, por tal motivo estos renunciaron y los alumnos están sin clases desde el jueves, por lo que solicitaron hablar con Teresita Gonzales Córdova titular de la delegación si no de lo contario estarán tomando otras medidas para ser escuchados.

Ayer, padres de familia de esta escuela estuvieron en la DRSE con pancartas exigiendo la asignación de maestros o el pago de estos ya que están cansados de que no se resuelve este problema desde que inició el ciclo escolar.

